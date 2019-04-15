‘Merhametli lisesiler' ödüllendirildi

Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda ‘merhamet' temasını en iyi işleyen öğrenciler ödüllerine kavuştu. Ödül töreni öncesinde yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emek sarf eden bütün öğrencileri tebrik etti.

4 ay önce Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİHMED arasında imzalanan protokolle startı verilen ‘merhamet' temalı kısa film yarışmasında ödül heyecanı yaşandı. Bursa genelindeki liselerden 41 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni öncesinde geleceğin senarist, yönetmen ve kameramanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, medenî cesaret gösterip yarışmaya katılan ve emek sarf eden bütün öğrencileri tebrik etti.

Bursa'nın özel bir şehir olduğunu, şiirlere, şarkılara, romanlara konu olan ilham veren bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Film artık günümüzde kurumların yaptıklarını anlatmak için de kullandıkları önemli bir araç. Merhamet, sevgi ve şefkat gibi kavramların ise Bursa ile özdeşleşen pek çok yanı var. Türkiye olarak dinamik genç bir nüfusa sahip güçlü bir ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci büyük nüfusa ve altıncı büyük ekonomiye sahibiz. Bu nedenle her alanda daha da güçlü olmalıyız. En iyi yönetmenleri, senaristleri, kameramanları ve yapımcıları yetiştirmek zorundayız. Ben güzel bir yarışma olduğuna inanıyorum ve yarışmaya katılarak, sürece destek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri, bütün yönleriyle incelediği 41 filmi önce 10 indirdi, ardından da ilk 4 eseri belirledi. Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı törenle ödüller sahiplerini buldu. Yıldırım İMKB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi Müjde Çiftçi Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olurken, 1000 TL ile ödüllendirildi. Yarışmanın üçüncüsü İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Amine İmren Tecimen 2000 TL, ikinci olan Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nur Bergin Kala da 3000 TL'lik ödülün sahibie oldu. Bu yıl ilki yapılan 1. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nın birincisi ise Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hilal Konakoğlu oldu. Konakoğlu da 5000 TL ile ödüllendirildi.