Merhum kaymakamın adı bulvarda yaşayacak

Bursa'nın İznik ilçesinde görev yaptığı sırada başarılı çalışmalara imza atan merhum Kaymakam Hüseyin Avcı'nın ismi bulvarda yaşatılacak.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Kaymakam Hüseyin Avcı Bulvarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayata geçirdiğimiz örnek projeler ile şehre değer katmaya çalışıyoruz. İşte geçmişte de ilçemize değerli katkıları olan merhum Kaymakamımız Hüseyin Avcı'nın adını yaşatmak için İmar Kanunu'nda yer alan 18. madde uygulaması ile kamulaştırdığımız 20 metre genişliğinde, Yenişehir Kapı ile İznik Gölü'nü birbirine bağlayan bulvara onun ismini veriyoruz. Belediye meclisimizde aldığımız karar ile bundan böyle bu alan Kaymakam Hüseyin Avcı Bulvarı olarak anılacak. Kaymakamımız özellikle İznik'te tarihin ayağa kaldırılması için önemli işlere imza atmıştı atmıştır. Ben bu vesile ile kendisine Allah'tan rahmet diliyor, yeni bulvarımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hüseyin Avcı 6 Ekim 2003 yılında İznik'te göreve başlayarak 13 Ağustos 2008 tarihine kadar burada kaymakamlık yapmıştı. 23 Şubat 2009 tarihinde Tokat'a vali yardımcısı olarak tayin olan evli ve üç çocuk babası olan Hüseyin Avcı, burada yaklaşık 7 ay görev yaptıktan sonra geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetmişti.