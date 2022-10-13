Merhum muhtarın ismi görev yaptığı mahallede yaşayacak

Nilüfer Belediyesi, görev yaptığı dönem amansız bir hastalığa yakalanarak vefat eden 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Satı'nın adını, hizmet ettiği mahallede yaşatacak. Alınan Meclis kararıyla mahalledeki bir sokağa, Mehmet Satı Sokak ismi verildi.

Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptığı dönemde yakalandığı hastalık nedeniyle vefat eden Mehmet Satı'ya vefa gösterdi. İkinci hizmet dönemini başarılı bir şekilde sürdürürken 2021 yılı Aralık ayında hayatını kaybeden 30 Ağustos Mahalle Muhtarı merhum Mehmet Satı'nın adı, görev yaptığı mahallede yaşatılacak. Nilüfer Belediye Meclisi'nin aldığı kararla birlikte mahallenin yerleşime yeni açılan bölgesindeki bir sokağa, “Mehmet Satı Sokak” ismi verildi. Mehmet Satı'nın eşi Sevim Satı, kardeşi Ahmet Satı ile yakınları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Mehmet Satı'nın isminin verildiği sokağa giderek, sokak tabelasını dikti.

2009 yılından beri mahallede önemli hizmetleri bulunan Mehmet Satı'nın adını, Nilüfer'in ve Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde en güzel şekilde yaşatacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Uzun yıllardır mahallemizde muhtarlık yapan Mehmet ağabeyimizi geçtiğimiz yıl kaybettik. Bunca yıl güzel hizmetler verdiği mahallede anısını yaşatmak adına Nilüfer Belediye Meclisi'nde karar almıştık. Bugün de ailesinin de katılımıyla bu kararı hayata geçirdik. Mehmet Satı muhtarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. O'nun anısını, hizmetleri bulunan mahallesinde yaşatacağız” diye konuştu.

Duygu dolu anlar yaşayan merhum Mehmet Satı'nın eşi Sevim Satı da, Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

Mehmet Satı'dan aldığı görevi devam ettiren 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da, “Mehmet ağabeyimizin isminin sokağa verilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Şahsım ve mahallelim adına Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'e teşekkür ediyorum. Mahalleye hizmet etmeye, Mehmet ağabeyimizden devraldığımız bu görevde, hizmet çıtasını daha yukarı çıkarmak için el birliğiyle çalışacağız” ifadelerini kullandı.