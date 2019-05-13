Merinos Park'ta ‘Karagül' rüzgârı

Bursa'da ramazan eğlencelerinin adresi bu yıl da Merinos Park oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ayın sultanı ramazana yönelik etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonu iftar saatinin ardından Merinos Park'a akın eden Bursalılar, alanda kurulan dev çadırdaki etkinliklerle ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Teravih namazı öncesi sahne alan Hüseyin Goncagül ve ekibinin çocuklara yönelik meddah gösterisi büyükleri de eğlendirdi. Ramazan ayında çocukların neşesi olan ve ‘İbiş' karakteri ile tanınan tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan doğaçlamaları ile büyük küçük herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Yarışma sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Ahmet Hakan Karagül ile duygu seli

Teravih namazının ardından sahne alan televizyon program yapımcısı ve tasavvuf sanatçısı Ahmet Hakan Karagül ise seslendirdiği ezgilerle kulakların pasını sildi. Kardeşlik ve ümmet temalı konserleri ile 28 ülkede sahne alan Karagül Bursalılara keyifli bir ramazan akşamı yaşattı. Tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra seslendirdiği kaside ve ilahiler ile gönüllerde taht kuran Karagül'ün programında yer verdiği ve internette dinlenme rekoru kıran ‘Ayasofya Marşı'nı ise Bursalılar ayakta alkışladı.