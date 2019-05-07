Merinos Park'ta Ramazan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Merinos Parkı'ndaki Şehr-i Ramazan programları başladı. İlk gün etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan' etkinlikleri; rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, ibadet ve nefis muhasebesi ile gönüllerin arındığı, 11 ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini her yıl olduğu gibi bu yılda Merinos Parkı'na taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Şehr-i Ramazan etkinlikleri Merinos Park alanına kurulan dev çadırda başladı. Merinos Park alanına kurulan ramazan sokağı ve oyun parkları daha ilk günden dolup taşarken park alanında oluşturulan dev sahnedeki programlar ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Teravih namazı öncesi Hüseyin Goncagül ve ekibi çocukların neşesi oldu. Teravih namazı sonrasında ise Din Görevlisi Recep Altaş, sözlerin en güzelli Allah kelamı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile gönüllere dokundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ali Haydar Yıldırım'ın moderatörlüğünde Bursa İl Müftüsü İzani Turan Ramazan'ın anlam ve önemi hakkında bilgiler verdi.