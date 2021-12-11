Merinos ruhu lokalde yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası'nın ruhunun yaşatılması amacıyla yaptırılan ‘Merinos Lokali'nde çalışmalar hızla sürüyor.

Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan Merinos Fabrikası'nda ‘alın terleriyle' ülke ekonomisine değer katan çalışanların talebi üzerine projelendirilen lokalin temeli, yaklaşık 2 ay önce atılmıştı. Merinos Parkı içerisinde 250 metrekarelik alana inşa edilen, bünyesinde tuvaletler, abdesthaneler, bebek bakım odası, bay bayan mescitler, lokal ve mutfağın bulunacağı lokal binasında kaba inşaat tamamlandı.

İnce işçilikler ile elektrik ve mekanik imalatların devam ettiği lokalin şubat ayında hizmete açılması planlanıyor.