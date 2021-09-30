Merinos ruhu yaşatılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk sanayileşme hamlelerinden biri olan Merinos Fabrikası'nın ruhunun yaşatılması amacıyla ‘Merinos Lokali'nin temelini törenle attı.

Merinos Fabrikası'ndan emekli olanların daha konforlu ortamda bir araya gelebilmesi maksadıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir adım geldi. ‘Merinos Lokali'nin temeli törenle atıldı. Merinos Parkı içerisinde 250 metrekarelik alana inşa edilen lokalin zemin katında kadın-erkek ve engelli tuvaletleri, abdesthaneler, bebek bakım odası ve mescit yer alacak. Yapının 1. katında ise lokal, mutfak ve mescit yer alacak. Yapının lokal bölümü Merinoslular Derneği'ne tahsis edilirken, çalışmaların 2022'nin Şubat ayında bitirilmesi planlanıyor.

Merinos Parkı'ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Vali Vekili Mustafa Özsoy, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merinos Fabrikası'nın Türkiye ekonomisine öncülük eden kurumlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, fabrikanın faaliyeti boyunca binlerce kişiyi istihdam ettiğine belirtti. Fabrika'nın 2004 yılında faaliyetini tamamlamasıyla Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri hâline getirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ölçek olarak büyük olmayan ama anlam itibariyle çok büyük önemi olan projenin temelini atıyoruz. Bursa deyince akla bazı önemli yerler, markalar ve isimler gelir. Ama Merinos ayrı bir öneme sahiptir. Merinos, 1935 yılında bizzat Atatürk tarafından temeli atılan tekstil fabrikalarının en değerlilerinden birisidir. O yıllarda Bursa'nın nüfusu 150 bin civarındaydı. İlk yıllarında 1650 kişiyi istihdam etmiş. Bursa'nın hızla büyümesi, özel sektörün çok güçlenmesi ve yeni sanayi bölgelerinin açılmasıyla Merinos'ta da bir dizi değişimler oldu. Bu fabrika tarihi boyunca toplam 17 bin 500 kişiye ekmek kapısı olmuş. 2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Merhum Hikmet Şahin'le başlayan proje kapsamında fabrika kültür merkezine dönüştürüldü. Yeşil alanları, salonları, konferans, organizasyon, fuar ve benzeri faaliyetlerle artık başka bir mânâda Türkiye ekonomisine destek veriyor” dedi.

Lokalin tamamlanmasıyla birlikte Merinos Parkı içinde birçok ihtiyacın karşılayacağını ifade eden başkan Aktaş, Bursa'nın her bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Merinos Fabrikası'nın faaliyetlerinin tamamlamasının ardından önemli bir komplekse dönüştürüldüğünü belirten Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği ahde vefanın önemli bir hareket olduğunu dile getirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise, babasının da Merinos Fabrikası'ndan emekli olduğunu hatırlatarak projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merinos Emekliler Dernek Başkanı Kadir Burhan ve Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu temsilcisi Tahir Adıman ise anlamlı program için Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından ‘Merinos Lokali'nin temeli atıldı.