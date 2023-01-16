“Merkez Bankası bozuk para dağıtım işini PTT'ye verdi, sabahın 7'sinde PTT'lerde sıraya giriyoruz”

Bursa'da günde binlerce ekmek satan fırıncılar, bozuk para sıkıntısı yaşadıklarını, dağıtımı yapan PTT'nin taleplere yetişemediğini söyledi.

Piyasada madeni para sıkıntısı olduğunu dile getiren esnaf, duruma çözüm bulunmasını istedi. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Balaban Fırın Müdürü Galip Demirel, "Son 4-5 aydır bu sıkıntıyı çekiyoruz. İlçeden, hatta Bursa merkezden dahi bozuk para bulmak için çabalıyoruz. Metal para bulamıyoruz. Ekmeği 7,5 liraya sattığımız için 2,5 lira para üstü dönmek zorundayız. Bazen kağıt 5 veya 10 lira sorunu bile yaşıyoruz. 50 kuruş hiçbir yerde yok. Gezmediğimiz banka ve postane kalmadı. Hatta her hafta kurulan pazardaki sebze meyve satıcılarından bozuk para toplamaya çalışıyoruz. Halk arasında metal paraların toplanıp eritildiğine dair bir söylenti var. Bazen müşteriye para üstü veremiyoruz" dedi.

"Ekmeğin gramajını biraz yükseltip 10 liradan satmayı düşünüyoruz"

Bozuk para ile gelen müşterileri görünce çok mutlu olduklarını belirten Demirel, "Bazı vatandaşlarımız ise evlerindeki kumbaraları getirmeyi teklif ediyor. 100 lira bozuk para bulduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Vatandaşlardan, '2,5 lira var mı?' diye bozuk para istiyoruz. Merkez Bankası bozuk para dağıtım işini PTT'ye verdi. Bursa'daki PTT'den bozuk para temin etmek için 90 kilometre yol yapıyoruz. Sabahın 7'sinde PTT'lerde sıraya giriyoruz. Ancak sıra gelene kadar bozuk para kalmıyor. Ekmeğin gramajını biraz yükseltip 10 liradan satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.