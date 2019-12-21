Mert Alpaslan'?n e?inden duyguland?ran payla??m

Bursa Uluda?'da 1 Aral?k'ta zirve t?rman??? yaparken kaybolduktan 17 g?n sonra cans?z bedenlerine ula??lan Mert Alpaslan ve Efe Sarp topra?a verildi. Arama ?al??malar? s?ras?nda duygusal payla??mlar yapan Mert Alpaslan'?n e?i Burcu Alpaslan, cenaze topra?a verildikten sonra herkesin y?re?ini burkan bir payla??m yapt?.

37 ya??ndaki Efe Sarp, baba oca?? Ayd?n'?n Karacasu il?esinde topra?a verilirken, 31 ya??ndaki Mert Alpaslan ise ?nceki g?n ?stanbul B?y?k?ekmece K?ba Camii'nde k?l?nan cenaze namaz?n?n ard?ndan T?YAP B?y?k?ekmece mezarl???na defnedildi. Arama kurtarma ?al??malar? s?resince sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??mlarla umudunu hi? yitirmeyen Mert Alpaslan'?n e?i Burcu Alpaslan'?n son payla??m? y?rekleri da?lad?.

Daha ?nceki payla??m?nda "Sevginin oldu?u yerde ?mitsizlik olmaz. Sab?rla bekliyorum? diyen Mert Alpaslan'?n e?i Burcu Alpaslan, e?ini topra?a verdikten sonra sosyal medya hesab?ndan "Art?k sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyece?im. Ruhumun yan? ba??na ho? geldin Mert'im? diyerek yeni bir payla??mda bulundu.