Mesafeli sinemaya büyük ilgi

Bursa'da korona virüs salgını boyunca birçok kültürel faaliyeti sanal ortama taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni normal dönemde de mesafe kurallarına uygun açık hava sineması ile vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Mart başında ilk vak'anın görülmesinden mayıs ayı sonuna kadar devam eden pandemi sürecinde ‘evde kal' çağrılarıyla vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü talebini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, sanal ortama taşıdığı kültürel ve sosyal etkinliklerle de vatandaşlara moral vermişti. Bunun yanında özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde mahalle mahalle gezip tiyatro sahneleyen, açık hava konserleriyle vatandaşa keyifli anlar yaşatan Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran'da başlayan yeni normalde de etkinliklerini maske mesafe ve temizlik kuralına uygun olarak açık havaya taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi kapsamında Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan ''Bursa Sinema Günleri'' başladı. Bursa Millet Bahçesi'nde aralıklı oturarak, Yunuseli Havaalanı Otoparkı'nda ise araçlarla katılımın sağlandığı sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her Cuma ve Cumartesi günü ücretsiz yapılacak film gösterimleri, vatandaşlar aynı zamanda yıllar öncesinin yazlık sinema nostaljisini de yaşamış olacak.