İhlas Haber Ajansı

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Mesafeyi hesaplamayan kamyonet sürücüsü, altgeçitte sıkıştı

Bursa’da kamyonet sürücüsü mesafeyi ayarlamayınca altgeçitte sıkıştı.

Bursa'da kamyonet sürücüsü mesafeyi ayarlamayınca altgeçitte sıkıştı. Sıkışan kamyonet polis ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 16 FA 735 plakalı kamyonet kasasının metre yüksekliği hesaplamayınca altgeçitte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik yoğunluğu oluşmadan çekici yardımıyla kamyonet sıkıştığı yerden kurtardı.

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