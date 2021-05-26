Meşhur Hasanağa enginarında hasat başladı

Türkiye'de marka haline gelen Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa enginarının üreticilerini hasat zamanında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Coğrafi işaretle birlikte Hasanağa enginarı, Türkiye'de önemli bir ürün olarak listelere girdi” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda 2020 yılında “Coğrafi İşaret” tescili alan ve bu sayede Türkiye'de marka haline gelen “Hasanağa Enginarı”nda hasat başladı. İriliği, kılçıksız ve yumuşak dokusu, lezzetiyle kalitesini zirveye çıkaran, hasat döneminin ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından büyük talep gören Hasanağa enginarında rekolte bu yıl düşük olsa da, kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Hasanağalı enginar üreticilerini tarlada ziyaret ederek, bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Nilüfer Belediyesi olarak Hasanağa enginarına coğrafi işaret alarak üreticiye pazarlama konusunda büyük destek olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa enginarının, bu sayede Türkiye'de önemli bir ürün olarak listelere girdiğini ifade etti. Başkan Erdem, “Enginar hasadı geçen hafta başladı. Umuyorum ki emeklerinin karşılığını alırlar. Çiftçilerin ürünlerini pazarladıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak 2020 yılını Tarım Yılı, 2021 yılını da sağlıklı gıdaya ulaşmada farkındalık oluşturmak için Gıda Yılı ilan ettiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Vatandaşlarımıza da coğrafi işaretli Hasanağa enginarını mutlaka almalarını, sağlık için de çok önemli olan bu ürünü değerlendirmelerini hatta vakumlu paketler halinde alarak, gelecek günlere yönelik de saklamalarını tavsiye ediyorum. Lütfen çiftçimize destek olalım” diye konuştu.

Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı enginar üretiminde rekoltenin düşük olmasına rağmen kaliteden ödün vermediklerini belirten Hasanağalı enginar üreticisi Mustafa Turan da, gelen taleplerden memnun olduklarını ifade etti. Turan, “Bu yıl kışın sert geçmesi, enginarları verim olarak çok etkiledi. İstediğimiz rekolteyi yakalayamadık ama rekolte düşük olsa da, kalitemiz yüksek. Bundan dolayı mutluyuz. Şu an enginarın tanesi 5-6 TL arasında satılıyor. Enginarları hasat ettikten sonra temizliyoruz, vakumlu paket yapıp tüketicilere teslim ediyoruz. Bursa dışından almak isteyenlere de kargo yapıyoruz” dedi.

Coğrafi işaret alınmasıyla birlikte talebin çok fazla arttığını, pazarlama konusunda sorun yaşamadıklarını söyleyen Mustafa Turan, “Daha önce enginarlar ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiliyordu. Coğrafi işaretle birlikte ürünlerimiz yok satmaya başladı. Bursa'nın talebine yetişemiyoruz. Hasanağa enginarı sulak ve verimli topraklarda yetiştiği için yumuşak, iri taneli olur ve asla kılçık yapmaz. Susuz alanlarda yetişen enginar kılçık verir, kalitesi düşer. Enginar bol su isteyen bir ürün. Bölgemiz sulak olduğu için bizim enginarımız kendini taze tutar, böylece kılçık oranını tamamen kaybeder. Yerken de lezzetiyle kendine hayran bırakır” şeklinde konuştu.

Hasanağa'da hasat dönemi bayram havası yaşandığını dile getiren Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan da, coğrafi işaret alınmasıyla birlikte Hasanağa enginarına büyük talep oluştuğunu belirtti. Turan, “Bin dönüm üzerinde enginar var. Bursa'nın yanı sıra İstanbul'dan da çok fazla talep var. Üreticilerimiz, taleplere yetişmeye çalışıyor” dedi.