Meslek liseleri maske fabrikası oldu

Bursa-Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Covid-19 ile mücadele için maske üretilen meslek liselerini ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan ramazan Acar, “Dünyanın bu malzemeleri tedarikte sıkıntı yaşadığı ilk ândan itibaren harekete geçerek dezenfektan, maske, koruyucu elbise, laringoskop ve siperliklere hatta solunum cihazı üreten, gecesini gündüzüne katarak ülkemize büyük katkılar sunan başta Meslek Liselerimiz olmak üzere Özel eğitim okullarımız ve BİLSEM' lerimize, henüz ziyaret edemediğimiz 3D yazıcıları vasıtasıyla, çorbada bizim de tuzumuz olsun kabilinden siperlik üreten ortaokul, lise ve imam hatip liselerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak taşın altına elini değil gövdesini koyan meslek liselerinin yanı sıra özel eğitim okulları ile bilim ve sanat merkezlerinin de seferber olduğunu ifade eden Acar, “Koronavirüs tedbirleri dahilinde Ali Osman Sönmez MTAL, Fatih MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL İnegöl Dörtçelik MTAL, İnegöl Nene Hatun MTAL, Necatibey MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Yiğitler MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Olgunlaşma Enstitüsü, Osmangazi HEM, Mehmet Torun ve Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulları cerrahi maske, Kestel Bursa Çimento MTAL, Yeşilyayla MTAL ve Yiğitler MTAL temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, Gemlik MTAL, Görükle MTAL, Hasan Celal Güzel MTAL, M. Kemal Coşkunöz MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Yenişehir MTAL, BTSO Kamil Tolon BİLSEM, Halil İnalcık BİLSEM ve Hamzabey BİLSEM gibi yüz koruyucu siperlik üretimi yapan bu okullarımızın pek çoğunu ziyaret ettik. Umudumuzu diri tutan, iman varsa imkân vardırın somut örneklerini bizzat müşahede ettik. Okullarımız ve kurumlarımız, hergün binlerce koruyucu sağlık ekipmanını (maske, dezenfektan, siperlik, laringoskop) hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve halkımızın kullanımına sunarak fedakârca bir çalışmayı Bursa'mızda da ortaya koyuyorlar” şeklinde konuştu.

Dünya ile beraber ülkemizde de yaşadığımız salgına karşı meslekî ve özel eğitim okullarının ortaya koyduğu seferberlik ruhu, biz eğitimcileri ziyadesiyle memnun etti diyen Acar,“Bu vesileyle de meslekî eğitimin ve bu eğitimlerin verildiği meslek liselerimizin önemini bir kez daha ortaya somut olarak çıkmış oldu. Süper güç olarak bilinen devletler dahî başkalarından gelecek maskelere muhtaç, biçâre şekilde beklerken, bizim meslek liselerimiz ve özel eğitim kurumlarımız maske, laringoskop, koruyucu elbise, yüz siperliği hatta solunum cihazı imâl edebiliyor. Umuyor ve bekliyoruz ki siyasetçisinden sanayicisine herkes meslekî eğitime destek için üzerine düşeni artık yapar. Yaşadıklarımızın, bizlere öğrettiklerinden yola çıkarak verilecek değer ve sağlanacak itibar ile meslek liselerimizin en kısa zamanda öğrencilerimizin tercih için yarışacağı okullara dönüşeceğine inanıyorum” diye konuştu.