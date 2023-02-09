Meslek liselerinden “Milli Seferberlik”

Depremin yaralarının sarılması için Türkiye genelinde başlatılan yardım seferberliği Bursa'da da devam ediyor. Bu çerçevede Bursa'daki meslek liseleri deprem bölgesine göndermek üzere birçok üretim gerçekleştiriyor.

MEB politikaları çerçevesinde son yıllarda büyük değişim ve gelişim gösteren meslek liseleri, salgın döneminde olduğu gibi ülkemizde yaşanan deprem sonrasında da önemli görevler üstleniyor. Bursa'daki meslek liseli öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ürettikleri ürünleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkili olan depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda bölgeye gönderiyor.

Bursa'daki meslek liseleri deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik üretimlerle depremden etkilenen vatandaşlara destek oluyor. Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgeye gönderilmek üzere günlük 30 bin kapasiteyle ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise vatandaşların ısınma problemi çerçevesinde çadır sobası üretimine başladı. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kâğıt havlu üretimi gerçekleştirirken, bölgedeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kurulan seyyar mutfak ekibi ise bölgeye gönderildi. Bursa'da meslek liselerinin yanı sıra Olgunlaşma Enstitüsü ile Halk Eğitimi Merkezleri de bölgeye gönderilmek üzere giysi, battaniye gibi üretimleri gerçekleştiriyor.

Ayrıca Bursa'da halk eğitimi merkezlerinin yönetici, öğretmen ve usta öğreticileri, deprem bölgesine gönderilmesi için Bursa AFAD'a teslim edilmek üzere giysi, battaniye, ıslak mendil, çocuk bezi ve çocuk mamasından oluşan yardım paketleri hazırlıyor. Gönüllü öğretmenlerden oluşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi de bölge de ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor.