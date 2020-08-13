Meslek liselerine ilgi artıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan ilk yerleştirme sonuçları, gençlerin meslek okullarına büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Meslek liseleri, öğrenci sayısını 2019'a göre yüzde 39,94 artırarak ilk sıraya yükseldi. Bu tabloda Milli Eğitim Bakanlığı'nın TOBB, BTSO, İSO, ASO ve ATO gibi sektör temsilcileriyle yaptığı protokollerin büyük etkisi var. Bursa'da da özellikle Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) hayata geçirdiği projeler meslek liselerine ilginin artmasına katkı koydu.

İlk yerleştirme sonuçlarını değerlendiren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, kalkınmada sürekliliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü potansiyelinin oluşturulmasında mesleki ve teknik eğitimin büyük önem taşıdığı inancıyla kolları sıvadıklarını belirterek, “Bu okulların son yıllarda azalan itibar ve önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bir tohum ekerek yola çıktık. Hem meslek liseliler hem de meslek liselerini tercih edecekler için çalışmalar yürüttük. Meslek lisesinde okuyanların özgüvenlerini artırdık. Onlara ‘bizim için önemlisiniz' mesajı verdik. Meslek liselerinin itibarını artırdık. Aynı zamanda velileri de bu konuda bilinçlendirdik. Çocuklarının meslek liselerini tercih etmeleri durumunda daha rahat iş sahibi olabileceklerini anlattık. Yaptığımız çalışmalarla diğer STK'lardan pozitif anlamda ayrıldığımızı düşünüyorum” dedi.