Meslekî eğitimde lise diploması müjdesi

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya meslekî eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dâhil olmayan kişilerin, telâfi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekleri bilgisini verdi.

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği kararın çıktığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “Meslekî eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Meslekî Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dâhil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telâfi dersler ile meslek lisesi diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dâhil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık imtihanına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dâhil olarak diploma alabilecekler. Üyelerimizin bu imkândan çalışanlarını haberdar etmeleri ve başvuru için İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz” dedi.