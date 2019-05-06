Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu iddialı geliyor

Bursa'da 4 bin 986 üyesi bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 25-26 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman, "Geçmiş dönemlerde yaşanmış bölünme problemini çözdük. Tek vücut olarak seçime gidiyoruz. İddialıyız. Hedefe varacağımıza kesinlikle inanıyoruz" dedi.

Seçimli genel kurulların yeni hedeflere, yeni umutlara doğru uzanan yolun başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken Asım Karaman, "Bu manada mesleğimizi ve Odamızı, Seçim Beyannamemizde belirlediğimiz hedeflere, basiretle, beceriyle, başarıyla taşımaya inançlı ve kararlıyız. Yeni dönemde; odamızın biriken mesleki sorunlarına bir çözüm üssü yapabilmek için, tam bir kariyer meslek” hedefimize tez zamanda varabilmek için, meslektaşlarımızın akıl terinin hakkını, alın terimizle koruyabilmek için aday olduk. Ülkemiz ve şehrimizin gündeminde olan, mesleki alanımızla ilgili konularda çözüm odaklı görüş sunmak, sorumluluk almak için, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin bir rol almak için, vergi ve istihdam maliyetlerinde adaleti tespit etmek ve savunmak için, velhasıl mesleki alanda, paydaşlarımızın dinleyen kulağı, meslektaşımızın konuşan dili olabilmek için; profesyonel anlayışımızı amatör ruhumuzla birleştirdik. Toplam 15 başlık altında, 50 proje hazırladık.Bu 50 projelerimizin de, yer aldığı seçim beyannamemizi tüm meslektaşlarımızın adreslerine ulaştırdık" dedi.

Seçim beyannamesinde yer alan her satırı, bilim ve bilginin gücünü referans alarak, katılımcı bir anlayışla uygulayacaklarını vurgulayan Asım Karaman, "Mesleki kazanımlar etrafında, tüm meslektaşlarımızı birleştirecek, farklı düşüncelere saygılı, meslek ahlakı, bayrak ve insanlık sevgisi misyonunda buluşmuş, insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına duyarlı, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı bir ekiple mesleğimize, odamıza hizmet etmek üzere yola koyulduk. Yönetimde hizmet, denetimde şeffaflık, disiplinde adalet ilkelerinden asla vazgeçmeyecek ekip arkadaşlarım şu isimlerden oluşuyor" dedi.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu

1- Asım KARAMAN 1- Bünyamin ÇOLAK 1- Şahinaz ÜYÜK

2- Fatih ARSLAN 2- Aşır DUDAK 2- Sedat ÖPÇİNER

3- B.Savaş ALBAYRAK 3- Habibe ORAL 3- Murat ÖZBEY

4- Osman YILDIRIM 4- Hatice ALTUN

5- Ali SERBEST 5- Emin KÜÇÜK

6- Cemil GİCVAN

7- Çidem GÜNDÜZ

8- İbrahim KAYA

9- Kamuran ŞAKİR