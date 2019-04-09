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Mesut Bakkal, Bursaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Bursaspor’un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Bursaspor'un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mesut Bakkal idaresinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk 30 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra eğlenceli bir oyun oynayan futbolcuların keyifli olduğu görüldü. Ardından topla çalışma yapılırken, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalıştı.


Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla cuma günü oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Öte yandan Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal, Başkanımız Ali Ay ile birlikte bugün sabah saatlerinde resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

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