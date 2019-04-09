Mesut Bakkal: “Tek isteğim destek”

Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik patronu Mesut Bakkal, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bursa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Bakkal, “Sizin karşınıza geçerken duygularımı paylaşacağım. Bizim için bu takımın ayağa kalkması için duygular çok önemli. Hem futbolcu hem antrenörlük olarak inanılmaz derecede çekinip, korktuğumuz bir yer Bursa. Benim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş neyse Bursa o. Çok büyük bir camia. Bursa'dan teklif alınca ailem, çocuklarım, torunum bile heyecanlandı. Bursa, inanılmaz bir yer. Onun için çok severek, keyifli geldim. Takımın iyi olacağına inandığım için geldim. En azından alt 3 sıranın bir üstündeyiz. Bunu koruduğumuz taktirde bir sıkıntı olmayacak. 7 maç için anlaştım. Bursa ile her yerde çalışırım. Süper Lig'de her zaman keyif aldığım yerler. Sivas, Eskişehir bunlar camiadır” diye konuştu.

“Desteğe ihtiyacımız var”

Desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Bakkal, “Bazı eksikliklerimiz, bazı yapılmaması gerekenler olmuştur. Camiamızdan ricam birbirimize yardım edelim, yakışanı yapalım. Küskünlüklerin bittiği, egoları bir kenara bırakalım. Bursaspor camiası ile birlikte her zaman var olmak zorunda. Bursaspor şampiyon olmuş, beşinci büyük kulüp. Bunu oyuncularıma da anlattım. Ben sadece destek istiyorum. Yapabileceğimizi biliyorum. Şu anda atletik olarak lig dördüncüsüyüz. Taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmasını isterim oyuncumdan. Yenilginin de adabı var. Siz mağlup olsanız bile o taraftar sizi sahadan çıkarmaz. İstekli olmayı oyuncumdan isterim. Camia ve taraftardan isteğim oyuncunun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak. 90 dakika stresli ortamlardan geçeceğiz. Ben hep bu grupta çalışan hocayım. Bu stresi çok iyi biliyorum. Şu anda mazeret üretme hakkımız yok. İyi olmak zorundayız ve olacağız. İnşallah Trabzonspor maçıyla başlayacağız” açıklamasını yaptı.

“Herkesten yeni bir sayfa açmasını istiyorum”

Mücadele etmeyen oyuncularla hiçbir zaman olmadığını anlatan Bakkal, “Bunu oyuncularıma söyledim. Bu tribüne yakışır mücadele edeceksiniz. Önemli olan Bursa camiası ve kenti. Ben ve oyuncu gelir geçer. Herkesten bu saatten sonra yeni bir sayfa açmasını istiyorum. İnşallah cuma günü başlarız. Samet abi ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü çok atletik bir takım bıraktılar. Hizmet vermişlerdir. Biz de gidip geliyoruz. Çalıştığımız yerlerde iyi şeyler bırakmak önemli. Buraya gelirken tek benim adımı söylemeleri inanılmaz bir övünçtür. Bunu çalıştığım kulüp başkanlarına söylüyorum. Bursa'nın benim hakkım olduğu için çok mutluyum. Burayı seviyorum. Yıllardan beri hocayım bundan önce 3 kişiye toplantı yaptım. Bu grupla ayağa kalkarız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ben oynatmam oyuncu alır”

Kadronun durumu ile ilgili bilgiler veren Bakkal, “Kadroda 20 kişiyiz. Onur ve Shehu'nun problemleri var. Yetişeceklerini umuyorum. Barış'ın durumu iyi. Sakho döndü ve önemli bir isim. Haftanın iki günü gitsem altyapıda taktik çalışsam, çoğu yerde bunu yaptım. Ben oynatmam, oyuncu oynar. 20 yaş artık genç değil. Bütün oyunculara bakıyorum. Şu süreci sağlıklı geçtik mi gerisi kolay. Oynattığım oyuncular var. Ziya, Merih gibi. 200 bin liraya aldık, 7 milyon Euro'ya gitti” açıklamasında bulundu.