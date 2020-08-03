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Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bursaspor’un efsanevi futbolcusu Meşut Şen, toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bursaspor'un efsanevi futbolcusu Meşut Şen, toprağa verildi.


Bursaspor'un eski futbolcusu Meşut Sen, son yolculuğuna uğurlandı. Ulu Camii'de kılınan cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekileri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Bursaspor Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte spor camiasının önemli isimleri katıldı.


Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

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