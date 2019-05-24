Metal işçileri iftarda buluştu

İftar programında konuşan hastane yönetim kurulu başkanı Dr. Ahmet Özkul, “41 yıldır Bursa'nın hastanesi olarak Bursa'ya hizmet etmek amacıyla çalıştık” dedi.

Özel Hayat Hastanesi'nin katkılarıyla Türk Metal Sendikası Osmangazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine hastaneni yönetim kurulu başkanı Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul, Metal İş Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem, sendika şube başkanları ile hastane yönetim kurulu üyeleri, doktorları ve çok sayıda metal işçisi katıldı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Türk Metal İş Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Mesut Erdem, “Ramazan birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Bu güzel programda bizleri buluşturan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul'a ve tüm katkı koyanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hastanemiz her zaman metal işçilerinin yanında olmuş ve bizlere kolaylıklar sağlamıştır. Gelecek dönemde de bunun böyle devam edeceğine inancımız tam” dedi.

“Metal işçilerine kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz”

Özel Hayat Hastanesinin sunduğu sağlık hizmetlerinden bahseden hastane yönetim kurulu başkanı Dr. Ahmet Özkul da, “Ramazan ayı birliğin, dirliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoğun yaşandığı, paylaşma duygusunun daha fazla öne çıktığı bir aydır. İftar yemeğimizde bizleri yalnız bırakmayan ve davetimize icabet eden tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu iftar yemeğinin düzenlenmesine imkan sağlayan Metal İş Sendikası Osmangazi Şubesi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler 41 yıldır Bursa'nın hastanesi olarak Bursa'ya hizmet etmek amacıyla çalıştık. Bu anlamda metal işçilerimize, Metal İş Sendikasına gerekli kolaylıkları sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Hastanemizin kapıları şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlere her zaman açık olacak” diye konuştu.