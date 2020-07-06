Meteoroloiden sıcak hava uyarısı

Bursa'da bugün öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 42 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Bursa ve çevre iller için hava sıcaklarının artacağı konusunda uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bugün 15.00-18.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 36, hissedilen hava sıcaklığının ise 42 derece olması bekleniyor.

Nem oranının ise en yüksek yüzde 79 olacağı tahmin edilirken, Salı ve Çarşamba günleri ise sıcak hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.