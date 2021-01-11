Meteoroloji 5 günlük tahminleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı beş günlük rapora göre Bursa’da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı beş günlük rapora göre Bursa'da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa'da önümüzdeki cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklendiği bildirilirken, sıcaklığın gündüz saatlerinde 3 ila 4 derece, gece saatlerinde cuma günü sıfırın altında 1, cumartesi ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.