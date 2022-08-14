Meteorolojiden Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da kuvvetli sağanak sonrası yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu gece saat 03.00'dan başlayıp 17.00'a kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin yapılan açıklamada, "Aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.