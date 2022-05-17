İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden Bursa için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bursa için sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bursa için sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olması istendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 17.00'den itibaren başlayarak perşembe günü 06.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi:


"Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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