Meteorolojiden Bursa için 'sarı' uyarı

Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.