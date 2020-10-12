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Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yarın sabahtan itibaren Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 13 Ekim 2020 Salı saat 09.00'dan 21.00'a kadar süreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, "Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 Km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 Km/saat) bekleniyor! Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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