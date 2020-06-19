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Meteoroloji'den Bursa için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa için şiddetli yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji işlerinden yapılan açıklamada, bugün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Bursa'ya şiddetli yağış yağacağı bildirildi.


Şehir merkezi ve ilçelerine metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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