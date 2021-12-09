Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Bu geceden başlayıp 12 Kasım Pazar günü saat 18.00'e kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Rüzgârın güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltacak fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.