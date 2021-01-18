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Meteorolojiden Bursa için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Bursa için turuncu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa için turuncu uyarı yapıldı.


Meteoroloji, Bursa'da zirai don beklendiğini açıklayıp bugün 18.00'dan başlayarak 21 Ocak Perşembe günü saat 09.00'a kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Tarım faaliyetlerinin devam ettiği yerlerde yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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