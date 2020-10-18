Meteorolojiden Bursa için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan açıklamada,18 Ekim 2020 Pazar saat 09.30'dan 18.00'a kadar süreceği tahmin edilen yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.