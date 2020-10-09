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Meteorolojiden Bursa ve Yalova için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve Yalova’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve Yalova'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda, "09.10.2020 Cuma saat 16.50- 18.30 saatleri araasında Yalova ve Bursa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.

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