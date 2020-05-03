İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden Bursa'ya 'sarı' uyarı

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.

Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 00.00'dan yarın 18.00'e kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayınladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Kocaeli, Yalova ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.