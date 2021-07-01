İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden Bursa'ya sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Bursa için 2 günü kapsayan sıcak hava uyarısı yapılırken, bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde yaşanan en yüksek sıcaklık rekoru bekleniyor.


Verilere göre bu zamana kadar 1 Temmuz tarihinde ölçülen en uç sıcaklık 34,5 olurken, bugün termometrelerin 15.00-18.00 saatleri arasında 37 derece göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 71 olacağı tahmin edilen Bursa'da, Cumartesi ve Pazar günü ise sıcak hava yerini gök gürültü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

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