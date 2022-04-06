Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa'nın da içinde bulunduğu 4 ili uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda yarın (Perşembe) 15.00'dan Cuma 03.00'a kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağış hakkında yapılan uyarıda “Marmara'nın güneydoğusunda(Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya illeri ve Kocaeli'nin güneyi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.