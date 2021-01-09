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Meteorolojiden Karacabey için 'sarı' uyarı

Bursa’nın Karacabey ilçesi için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, bugün saat 11.

Bursa'nın Karacabey ilçesi için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, bugün saat 11.00'dan yarın 22.00'a kadar 'sarı' uyarı yayımladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;


"Sağanak yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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