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Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da yarın etkisini göstermesi beklenen fırtına için turuncu uyarı yaparak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yarın etkisini göstermesi beklenen fırtına için turuncu uyarı yaparak, soba ve baca gazı zehirlenmesi, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak 23.59'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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