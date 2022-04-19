Metin Diyadin: "Biz istediğimizi aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Tribünler doluydu ancak biz istediğimizi aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Zor maç olacağını biliyorduk. Bursaspor çok iyi mücadele etti. Tribünler doluydu ancak biz istediğimizi aldık. Geriye 5 maç kaldı. Dürüst olmak gerekirse alınacak 15 puan var ve Bursaspor bu ligde kalabilir. Kadro kalitesi kesinlikle bu sıralamayı haketmiyor. İnşallah kalan maçlarda iyi bir reaksiyon göstererek ligde kalmayı başarırlar" diye konuştu.