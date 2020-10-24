Metrelerce sürüklendiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli 2 kardeş ölümden döndü. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Hasan K. idaresindeki 16 KOR 49 plakalı hafif ticari araç ile aynı güzergah üzerinde seyreden Yunus A. yönetimindeki 16 ABC 681 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücü ile arakasındaki kardeşi yaralandı. Hafif ticari araç ise karşı şeride geçerek ancak durabildi. Yaralı kardeşlerin yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.