Metro duvarına çarpan araç trafiği felç etti

Bursa’da kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi.
Bursa'da kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Bursaray metro hattı demirlerinin de hattın üstüne düşmesi seferleri tek taraflı aksattı.
Bursa'da İzmir yolu Ataevler metro istasyonu yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak durabildi. Yaklaşık 30 metre parçalanan bariyerler metro tellerine zarar verdi. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, araç sürücünün kaçtığı iddia edildi. Hattın üzerine düşen teller seferlerin bir süre tek taraflı verilmesine sebep olurken, olay yerine ekipler sevk edildi.
Rayların üzerine düşen teller Bursaray ekiplerince temizlenirken, trafik ekipleri tek şeridi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. Trafik yoğunluğu Acemler Kavşağı'na kadar uzanırken, İzmir yolunda trafik durma noktasına geldi.