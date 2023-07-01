İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Metro istasyonunda yumruklar havada uçuştu

Bursa’da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu.

Bursa'da metro istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu. Bir kişinin metro raylarına atlayıp taş aldığı görülürken, video çeken de saldırıya uğradı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro İstasyonu'nda 2 grup arasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, büyüyünce yumruklar havada uçuştu. Kavgada bir kişi tren raylarına atlayarak, raylardan aldığı taşlar ile kavgaya dahil olurken, kavganın gece geç saatlerde olması ve trenin olmaması facianın önüne geçti.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.