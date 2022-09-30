Metroda nefes kesen tatbikat

Bursa'da toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray hattındaki bir vagonda gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan raylı sistem başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında konforu artıracak adımları atarken diğer taraftan yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için kazaların en az zararla atlatılmasına çalışıyor. Bu çerçevede kent içi toplu taşımada en büyük yükü çeken raylı sistem hattında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gece saat 02.00'da yapılan tatbikatta, senaryo gereği Üniversite - Arabayatağı seferini yapan metroda ‘Osmangazi İstasyonu ile Şehreküstü İstasyonları arasındaki tünelde' yangın çıktı. Yangın nedeniyle vagon servis dışı kalırken, vatman hemen merkezle bağlantıya geçerek durumu bildirdi. Haber gelmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri, vagonun kaldığı yere en yakın kaçış galerisinin bulunduğu noktaya geldi. Hattaki elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmasını başlattı. AFAD ve UMKE ekipleri, 2'si ağır 4 yaralıyı sedye ile vagondan çıkardı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, metro hatlarında yangının pek karşılaşılan bir durum olmadığını ancak yaşandığında kötü sonuçları olabilen bir olay olduğunu kaydetti. Bu nedenle yılda en az bir kez bu tür tatbikatlarla muhtemel metro yangın ve kazalarına hazırlık yaptıklarını dile getiren Tarım, “Bu sayede hattaki durumu görmüş ve kurtarma ekiplerinin pratiği ile yangına müdahale sürecini deneyimlemiş oluyoruz. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik” dedi.