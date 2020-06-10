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Metrorolojiden Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa’da yarın saat 11.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, Bursa'da yarın saat 11.00 ile 22.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek 'sarı' uyarıda bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için hava durumunun potansiyel tehlikede olduğunu gösteren 'sarı' uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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