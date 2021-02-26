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Metruk evden yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü

Bursa’da kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Bursa'da kullanılmayan evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.


Yangın, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan evden yükselen dumanları gören mahalleli sokağa döküldü. Yapı malzemelerinin bulunduğu binadan yükselen alevlere itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi büyük faciayı önledi. Diğer binalara da sıçramadan yangın kontrol altına alındı. M.F.'ye ait olduğu iddia edilen binadaki yangının nasıl çıktığı konusunda jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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