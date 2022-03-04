Metruk yapı ve eski okul binalarının yıkımı gerçekleşti

Bir yandan yeni projelerle şehrin geleceğini imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da yıkım çalışmalarıyla mahallelere nefes aldırıyor. Aynı zamanda metruk yapıları ortadan kaldırmak adına yapılan yıkım çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü 3 ayrı mahallede 2 eski okul binası ile bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Karalar ve Karakadı mahallelerinde artık kullanılmayan eski okul binaları, mahalle sakinlerinin de talebi üzerine tehlike arz ettiği için yıkıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanılamayacak düzeyde metruk halde bulunan okul binalarının yıkımlarını kontrollü şekilde gerçekleştirdi. Orhaniye Mahallesinde ise Kurt Sokak üzerinde bulunan metruk binanın yıkımı yapıldı. İçerisi çöplüğe dönen, kimliği belirsiz kişilerin kullandığı bina yapılan çalışma ile kontrollü şekilde yıkıldı.