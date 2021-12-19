Mevlana vefatının 748'inci yılında anıldı

Yıldırım Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 748'inci yıl dönümünde düzenlediği söyleşi programı ile yâd etti.

Yıldırım Belediyesi, öğretileri ile tüm dünyaya ışık saçan düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 748'inci yıl dönümünde düzenlediği söyleşi programı ile andı. Pandemi önlemleri kapsamında, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sınırlı katılımcı ile yapılan program, Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izlenime sunuldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin yapmış olduğu ‘Mevlana'nın Çağrısı' programına, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Mustafa Kara konuşmacı olarak katıldı. Hacı İbrahim Altan Cami İmamı Muhammed Kırmızı'nın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan organizasyon Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın açılış konuşması ile devam etti.

Vefatının 748'inci yılında, ‘Mevlana'nın Çağrısı' programı ile önemli düşünürü anlamayı, anlatmayı ve anlamlandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevlana'nın çağları, coğrafyaları aşan bilgeliği ve aşkla kaleme aldığı mesnevisi bugün olduğu gibi yarın da yolumuzu aydınlatacaktır. Bakmasını bilen için Mevlana'dan alınacak çok ders vardır. Teslimiyetin de, aşkın da, kardeşliğin de, birliğin de, hakikatin de en güzelini Mevlana'da görüyoruz. 7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek, gönülleri buluşturan; kalpleri sevgi, şefkat ve merhamet hamuru ile yoğuran, öğütleri ile birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Hz. Mevlana'yı, vuslatının 748'inci seneyi devriyesinde rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak medeniyetin ruhunu koruyarak, renklerini canlandırmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Saygıdeğer hocamız Sadettin Ökten diyor ki; ‘Bir şehri inşa edebilirsiniz. Yollar, köprüler, binalar, altyapı işleri yapabilirsiniz. Ancak inşa ettiğiniz o şehirde ortaya çıkan netice sizin kimliğinizi yansıtmıyorsa, size ait bir rengi, kokusu, ruhu yoksa ortaya çıkan şey sadece bir hacimdir.' Bu sözden aldığımız ilhamla gönül köprüleri kurmaya, kalplere giden yollar inşa etmeye öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bir fikri ve bir düşünceyi ortaya koyduğunu ifade eden Moderatör Bilal Kemikli, “Mevlana'yı anmak, anlamak ve onu anlamlandırırken kendimizi de anlamlandırabilmek önemli” dedi. Öte yandan Mevlana'yı insanlığa anlatmanın önemine de vurgu yapan konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Kara, “Haddimizi bilerek Mevlana gibi büyükleri anarken önce anlamaya ve anlamlandırmaya sonra ise anlatmaya çalışacağız” sözlerini aktardı. Prof. Dr. Sadettin Ökten, “Büyük ruhlar, büyük adamlar, büyük mezarların üzerinde kuruluyor. Mevlana gibi ahlak adamları ahlak anlatmaz yaşarlardı. Çünkü onlar hal dili ile anlaşılır, anlatırlardı. Bizim şu anda Mevlana'nın muhabbetine ihtiyacımız var. Muhabbet kalbe inen bir nurdur. Sözün canının olduğunun bilinciyle konuştukça hayat bulduğunu bilerek her dem diri olalım” ifadelerini kullandı.

Program Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Prof. Dr. Sadettin Ökten'e, Prof. Dr. Mustafa Kara'ya ve Prof. Dr. Bilal Kemikli'ye hediye takdimi ile sona erdi.