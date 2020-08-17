Mevlana'ya dört dörtlük Aile Sağlığı Merkezi

Yıldırım Belediyesi, Mevlana Mahallesi'nde hizmet verecek aile sağlığı merkezinin yapımını tamamladı.

İnsan odaklı belediyecilik yönetimi anlayışıyla hizmetleri birbiri ardına hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında önemli bir merkezi daha ilçeye kazandırıyor. Mevlana Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale gelen Mevlana Aile Sağlık Merkezi, bölgede yaşayan vatandaşlara önemli imkânlar sağlayacak. Toplamda 200 metrekare alanda hizmet verecek aile sağlığı merkezinin bünyesinde, 4 muayene odası, emzirme odası, gebe izleme ve aile planlama odası, tıbbi müdahale odası ve 1 adet çok amaçlı oda bulunuyor. Hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da öncü projelere imza atmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezimiz Mevlana Mahallemize değer katacak. Bu merkezimiz yakın çevredeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerine yürüyüş mesafesinde ulaşabilecekleri önemli bir birim olacak. Bünyesinde muayene odaları, tıbbi müdahale odaları, emzirme odası ve çok amaçlı odaları ile bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek modern binamızda vereceğimiz sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini yükselteceğiz” dedi.

‘Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Belediyelerin hizmet anlayışında, yürütülen rutin çalışmaların yanında vatandaşların ihtiyaçlarını da kısa sürede karşılamak olması gerektiğini işaret eden Başkan Yılmaz, “Yerel yönetimlerin hizmet anlayışında, vatandaşların gündeminde öncelikli olarak yerine getirilmesini istedikleri ihtiyaçları karşılamak olmalıdır. Belediyelerin görevi çöp toplamak, asfalt dökmek ve altyapı çalışması yapmak gibi rutin hizmetlerin yanında diğer alanlarda da vatandaşların taleplerini karşılamaktır. Özellikle eğitim ve sağlık konularında yerel yönetim olarak yapmamız gerekenin daha fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz. Belediye olarak inisiyatif kullanarak sağlık alanında vatandaşlarımız için çok önemli olan bu ihtiyacı karşılıyoruz. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak” ifadelerini kullandı.