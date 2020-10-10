Mevlana'ya yeni park

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi'ne kazandırılacak park alanında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bölgelerin ihtiyacı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda tasarlanan parklar Yıldırımlılara ferah ortamlar sunarken, çocuklara güvenli alanlarda oyun imkanı tanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi'nde, Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerinden olan Hümahatun ve Hafsahatun Evleri'nin bulunduğu 1. Avlu Sokak'ta yapımına başlanan parkta inceleme gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 788 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 3 bin 37 metrekarelik alanda oluşturulacak park alanında, iki basketbol sahası, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve spor aletleri gibi birçok sosyal donatı bulunacak.

Güvenli oyun alanları

İlçede hizmetlerle buluşmayan sokak kalmayana kadar belirlenen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda gereken çalışmaları yapacaklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım'da hizmeti mahalle, sokak ayrımı yapmadan, ihtiyacın hasıl olduğu noktalara ulaştıracağız. Bu minvalde Mevlana Mahallemizde Belediyemizin kentsel dönüşüm proje çalışmalarından olan Hafsahatun ve Hümahatun Evleri'nin bulunduğu noktadaki 1. Avlu Sokak'ta yeni bir park çalışmalarına başladık. Parkımızda çocuklarımızın oyun oynayabilmesi ve spor yapabilmesi için 2 basketbol sahası ve oyun alanları oluşturuyoruz. Parkın yapımı tamamlandığında hem ilçemizdeki yeni yeşil alan miktarını artıracağız, hem de vatandaşlarımıza dinlenme ve sosyalleşme, çocuklarımıza da güvenli alanlarda oyun oynama imkanı sağlamış olacağız. Parkımız Mevlana Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.