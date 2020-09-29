Mevsim geçişlerinde bağışıklığınızı güçlendirin

Bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Mevsim değişikliklerinin bağışıklık sistemi üzerinde etkisini göstermeye başladığı bu aylarda, dengeli beslenip, egzersiz yaparak bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir. Turunçgiller, C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu grup bağışıklık sisteminizi güçlenmesine yardımcı olacaktır. Güçlü antioksidan içeriğine de sahip olan bu grup serbest radikallerle savaşarak, hücreleri korumaktadır. Portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller bu grupta yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler lif ve posa bakımından zenginlerdir. Sindirim sistemi problemlerine de iyi geleceği gibi güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Ispanak, brokoli, kabak, enginar gibi yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve antioksidan içerikleri oldukça yüksektir. Probiyokler bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan canlı bakteriler bileşimi, bağırsak sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesini engelleyebiliyorlar. Zararlı mikroorganizmalardan korunmak ve enfeksiyonları önlemek adına bağırsak sağlığını yoğurt gibi probiyotik içeriği olan besinlerle desteklenmesi gerekmektedir. Sindirim sistemi problemlerine de iyi gelirken bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Yoğurt gibi besinler probiyotik açısından önemli bir yere sahiptir" dedi.

Somon gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden Küçük, "Bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak bilinen yumurta, tüm esansiyel aminoasitleri içermektedir. Özellikle kahvaltılarınıza yumurtayı ekleyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Sarımsak, çeşitli sülfür bileşikleri, pek çok amino asit, germanyum, selenyum, kalsiyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum, çinko gibi mineraller yanında, A, B, C vitaminlerini de içerir. Sarımsak kan sulandırıcı özelliğiyle damar sağlığını korur ve tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin başında zencefil gelmektedir. Yüksek anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar etkilerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinmektedir. Özellikle taze zencefil bağışıklık sistemini pozitif yönde etkileyen bir besin öğesidir. Yetersiz ve dengesiz uygulanan diyetler de kişinin bağışıklık sisteminin düşmesine sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.