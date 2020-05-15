Mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti

Bursa'da hizmete giren mobil sağlık muayene araçları, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlar ve göçmenlerin temel sağlık hizmetlerinin karşılanması için faaliyetlerine başladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanarak, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında mobil sağlık muayene araçları Bursa'ya gönderildi. Araçlar başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlar ve göçmenlerin, temel sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerini arttırmak için faaliyetlerine başladı.

Bursa'da uygulamaya konulan proje hakkında açıklama yapan Bursa İl Sağlık Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, mevsimlik tarım işçilerinin ailelerini de kapsayan bu çalışmanın toplum sağlığını korumaya da önemli katkılar sağladığını söyledi. Korona virüsle mücadele döneminde böyle bir çalışmanın olmasının süreç açısından önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı “Mevsimlik tarım işçilerimizin, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ve göçmenlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalarını sağlamak için önemli bir çalışmadır” dedi.

Tarlada Başında Muayene İmkânı Sağlıyor

Proje kapsamında 2 mobil sağlık muayene aracının Bursa'da hizmet edeceğini kaydeden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İnegöl ve Gürsu ilçelerimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin tarla başında, barındıkları çadır kentlerde; doktor, hemşire ve sosyal hizmet uzmanı personellerimiz tarafından hizmet veriliyor. Burada birinci basamak tanı tedavi, aşılama, gebe ve bebek takip hizmetleri, üreme sağlığı ile ağız diş sağlığı hizmetlerini, sağlık okuryazarlığı gibi kazanım eğitimlerini, bulaşıcı hastalık tanı tedavi korunma ve kanser tarama hizmetlerini almaları sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Bursa'daki mevsimlik tarım işçilerine verilecek sağlık hizmetleri için 1 doktor, 2 hemşire, 2 tercüman, 2 sosyal çalışmacı, 3 şoför ve 6 yardımcı personelin görevlendirildiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, yine Bursa'ya tahsis edilen 1 transfer aracıyla da ileri düzey sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sevk edileceğini ve tüm bunların yanında bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ile aşılama çalışmalarının, gebe, bebek ve çocukların izlemleri gibi sağlık hizmetleri sunumlarının da devam edeceğini sözlerine ekledi.